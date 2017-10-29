В Северодвинске вышел на охоту голодный медведь

На базе отдыха Сосновый бор в Северодвинске жители заметили медведя. Крупное животное спряталось в лесах возле населенного пункта.

В Сети появились фотографии крупного бурого медведя, который завелся в лесах на острове Ягры. Как сообщают очевидцы, они увидели медведя в районе рыбацкого поселка. Люди были шокированы очень крупными размерами животного. До того, как пришли жители, он рылся в кустах, однако после постарался убежать и скрылся в направлении населенного пункта. Сейчас он находится в лесу, однако наблюдение за ним до сих пор не установлено.

Пользователи Сети предположили, что животное голодает, раз решило выйти к морю. Также некоторые переживают за безопасность жителей, ведь им не поздоровится, если из-за недостатка пищи медведь решит начать охоту.