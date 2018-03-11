В Одинцово выбросы асфальтобетонного завода накрыли микрорайон

Жители Одинцова выложили в Сети жалобы на возможно нелегальный завод, который пренебрегает системами фильтрации. В итоге многие заболели из-за большого количества песка и битума в воздухе.

Как сообщают жители, асфальтобетонный завод находится на улице Транспортной, в промышленной зоне города. Однако его выбросы полностью накрывают 8-й микрорайон. Пользователи утверждают, что предприятие сильно дымит во время работы, а в воздухе ощущается песок. Кроме того присутствует стойкий запах битума.

Жители пробовали обратиться к местным властям, однако не получили ответа. Из-за этого было сделано предположение, что завод работает нелегально. Поэтому и не предусмотрены системы фильтрации. Такая некорректная работа привела к тому, что большинство жителей страдают от сильного кашля и плохого самочувствия.