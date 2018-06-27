Чей ребенок: в «Прямом эфире» узнали от кого родила Светлана Феодулова

Обладательницу самого высокого женского голоса в России Светлану Феодулову, свекровь обвиняла во многих грехах. Но главная претензия была в том, что Светлана родила ребенка не от своего мужа.

Чтобы прекратить споры о том, чей ребенок, члены скандалящего семейства были приглашены к Андрею Малахову на «Прямой эфир» для прохождения теста ДНК. Сначала публика заслушала жалобы свекрови. Она заявила, что ее сын, успешный чешский бизнесмен Сергей Хомицкий, попал в сети коварной Светланы, был вынужден финансировать ее певческую блажь, содержал ее, оплачивал долги несостоявшейся певицы и многое другое. Но, потом выяснилось, что она ему изменяла с продюсером «Блестящих» и родила от него ребенка. Сердобольная мать считает, что гастроли были лишь ширмой для многочисленных измен Светланы. К тому же, ни для кого не секрет, уверена свекровь, что Феодулова – плохая мать.

Светлана в свое оправдание сказала, что искренне любит своего мужа и никогда ему не изменяла. Чтобы доказать это, она готова пройти тест. Результаты тестирования показали, что отцом ребенка является Сергей Хомицкий. Зрители пристыдили свекровь за подлый навет, но высказали мнение, что тест ДНК – показал лишь отцовство, но это не факт отсутствия измены.