«Стыдно как-то»: Виктория Дайнеко рассказала, как продавала машину

Виктория Дайнеко призналась, что ей требуются кардинальные перемены в жизни. В связи с этим она решила продать свою машину, но что-то пошло не так.

Как уверяет женщина, решение о продаже она приняла прямо ночью и в это же время суток выставила объявление. Утром у нее уже было меньше уверенности в том, что совершила верный ход. "Стыдно как-то", - написала Дайнеко в своём микроблоге. Певица уверяет, что она даже не могла спуститься к машине вниз из-за плохих чувств. Но подписчики поспешили ее успокоить, сказав, что перемены нужны всем. Но она, как настоящая женщина, не может быстро избавиться от вещей. Некоторые подписчицы поддержали Викторию, написав, что они тоже потеряли смысл жизни с продажей автомобиля. Однако покупка новой машины обязательно принесет яркие эмоции.

На фотографии, которая дополняет публикацию, Виктория сидит в своей машине и выглядит очень довольной. По ее улыбке фанаты убедились в том, что расставаться с автомобилем знаменитость вовсе не желает.