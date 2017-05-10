Медведи на велосипеде: Британских фанатов шокировали животные в цирке Самары

Коротая время до матча с участием своей сборной группа британских болельщиков отправилась в цирк Самары. Представление с участием дрессированных животных шокировало англичан.

Для гостей Самары выступление цирковых животных стало большим потрясением, ведь в большинстве европейских стран участие братьев наших меньших в представлениях на арене под запретом. Британцы уверены, что мастерство дрессированных медведей – результат долгого насилия над зверьми. Эквилибристика, катание на велосипедах, игра на музыкальных инструментах на потеху публике сводится к банальному выпрашиванию корма у человека с хлыстом. Фанаты английской сборной считают, что животных в цирке плохо кормят, изнуряют многочасовыми занятиями, в результате те имеют очень изможденный вид. По информации британских СМИ, зрителям также не понравилась цирковая атмосфера, аплодисменты публики в адрес подневольных зверей.