«Я впаду в эйфорию»: «Русская Барби» намекнула на важное событие в её жизни

Валерия Лукьянова не указала, что это за событие, но сообщила, что оно должно пройти 21 июля.

По словам «Русской Барби», если всё пройдёт так, как она хочет, то это позволит ей впасть в практически безвременную эйфорию. Событие настолько невероятное, что его сложно описать словами, и в него очень тяжело верится. Валерия Лукьянова даже задалась вопросом, чем она заслужила, чтобы с ней могла произойти такая важность. «Я так счастлива… Это то, что по-настоящему вдохновляет меня», - подчеркнула «Русская Барби».

Она отметила, что это связано с тем, как она живёт, и если всё будет хорошо, то она поймёт, что следует и дальше идти именно по такому пути, стараясь во всём совершенствоваться и помогать другим. Поклонники порадовались за то, что в жизни звезды может произойти нечто необычное, однако её намёков на то, что же это может быть, всё равно не поняли.