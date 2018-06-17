Экс-няня детей Кэти Прайс призналась, что спала с её мужем Кираном Хейлером

41-летняя Никки Браун изначально не признала, что имела интимную связь с тогдашним мужем Кэти Прайс, однако готова свидетельствовать обратное на суде в следующем месяце.

Кэти Прайс столкнулась с судебной волокитой из-за экс-няни своих детей, которая намерена признать, что спала с Киреном Хейлером. 41-летняя Никки Браун, претендовавшая на выплату в несколько тысяч фунтов за несправедливое увольнение, сначала отрицала, что она занималась сексом с бывшим стриптизёром 31-летним Кираном Хейлером, отцом двух детей Кэти. Теперь девушка готова выступить с таким заявлением на трибуне суда в следующем месяце. Никки сообщает, что Киран переспал с ней четыре раза. Слушание состоится 23 и 24 августа.

40-летняя Кэти Принц стала злоупотреблять кокаином, когда её брак с инструктором по фитнесу Крисом Бойсоном рухнул. Певец Питер Андре запретил Кэти видеться с их двумя детьми из-за постоянных вечеринок. Жизнь Кэти начала выходить из-под контроля в августе прошлого года, когда она обнаружила, что 31-летний Киран завязал интрижку с няней Никии Браун. В марте Кэти взломала телефон своего молодого человека и обнаружила, что он общается со своими бывшими девушками, а так же с 19-летней коллегой Хлои Булл, после чего их брак распался.