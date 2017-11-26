Солист группы The Who не может написать автобиографию

Роджер Долтри рассказал о самой большой проблеме в написании автобиографии.

Солист группы The Who пытался написать биографию, потому что он не помнит несколько этапов своей жизни после четырёх сотрясений. 74-летний певец имеет огромные проблемы в своей жизни и часто задаётся вопросом, почему. В 1996 году он потерял создания во время работы с Гари Глиттером на репетиции рок-оперы группы Quadrophenia в Гайд-парке. На том же выступлении Роджер повредил глазницу и не мог появиться на сцене в течение 20 минут, пока ему не нашли специальный пластырь, чтобы он смог продолжить выступление.

«Самое страшное в мемуарах то, что у меня было четыре серьёзных сотрясения в жизни», - признаётся перец. В молодости певец часто встревал в драки, из-за чего получал серьёзные травмы и просто выпадал их жизни на какое-то время. Сейчас музыкант вынужден использовать слуховой аппарат и читать по губам из-за проблем со слухом, которые он заработал из-за частых концертов и громкой музыки.