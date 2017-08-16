Скарлетт Моффатт уходит из соцсетей после расставания с Ли Уилкинсоном

Телеведущая нашла время, чтобы наладить отношения со своим парнем Ли Уилкинсоном, и решила отдохнуть от Instagram и Twitter.

Скарлетт Моффатт решила отказаться от социальных сетей после расставания со своим бойфрендом Ли Уилкинсоном. Популярная телеведущая решила на время уйти Сети и отвлечься от публикаций в Instagram и Twitter. Она обратилась к 1,8 миллионам подписчиков через Instagram-истории и написала: «На этой неделе у меня будет небольшой отдых от социальных сетей. Хорошо проведите неделю. Целую».

Это произошло после того, как звезда реалити-шоу «Gogglebox» заявила, что снова рассталась со своим парнем. Пара выдвинула друг другу ряд обвинений, но все ещё работают над тем, чтобы помириться. Скарлетт и Ли отписались друг от друга в социальных сетях и удалили совместные фотографии. Друзья знаменитости утверждают, что Моффатт умоляла парня не уходить. Инсайдеры сообщают, что расставание было результатом бесконечных споров, поскольку Ли хотел скрывать, что он в отношениях.