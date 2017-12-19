Свами Даши из «Битвы экстрасенсов» получил знаки от судьбы у себя в ванной

Экстрасенс уверяет, что получил знаки от судьбы в виде мокрого отпечатка ноги с когтями. Подписчики уверены – главное, что у «судьбы» нет плоскостопия.

Свами Даши уверен, что судьба в виде волка посетила его дом, где приняла душ. Об этом свидетельствует мокрый отпечаток ноги, у которой пальцы больше похожи на когти. Сам участник «Битвы экстрасенсов» уверен, что так высшие силы напоминают ему быть сильным и мудрым.

Подписчики отнеслись к публикации с юмором, отметив, что пора подстричь ногти на ногах, тогда никакие волки в ванной мерещиться не будут. Кроме того, некоторые уверены, что Даши сам дорисовал своему отпечатку когти. Об этом, по словам поклонников, свидетельствуют капли на полу, которые могли упасть с мокрой головы. А поскольку их всего три, можно предположить, что с посланием судьбы Свами Даши разобрался очень быстро.