Ник Ноулз хочет помириться с бывшей женой Джессикой Роуз-Мур

По словам актёра, он будет пытаться наладить отношения, хоть и не бесконечно.

Пара рассталась в конце 2016 года. Тогда Джессика Роуз-Мур говорила о том, что от брака с Ником Ноулзом испытывала эмоциональное насилие. Муж не давал ей ни с кем общаться и чуть ли не закрывал в квартире. Актёр заявлял, что всё совсем не так. Однако сразу после развода он на длительный период забыл о бывшей жене, чуть ли не каждую неделю появляясь на публике с новой девушкой.

Теперь Ник Ноулз неожиданно задумался о примирении. Почему он хочет это сделать, актёр не пояснил, но отметил, что ему хочется больше общаться с сыном. Плотный график, впрочем, ему это не слишком позволяет. Сам Ноуз уточнил, что попытается наладить всё, как бы, в течение нескольких месяцев. Если не удастся – он бросит все попытки. Что думает о его намерениях Джессика Роуз-Мур, не известно.