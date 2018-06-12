Сергей Прокопьев создал страницу во «ВКонтакте» перед полетом в космос

Российский космонавт Сергей Прокопьев поддержал инициативу своих коллег, и теперь будет рассказывать о жизни на МКС в социальных сетях. Аудитория космонавта быстро растет и уже включает иностранцев.

Перед полетом в космос Сергей Прокопьев создал страницы в социальных сетях, во «ВКонтакте» и Instagram. Этому очень обрадовались как российские пользователи, так и англоязычные, которые тут же попросили дублировать сообщения на двух языках. Первые кадры, которые опубликовал космонавт, касались исторического запуска грузового корабля. Впервые это было сделано по короткой схеме, и в итоге полет занял всего 3 часа 40 минут. Старт проходил на космодроме Байконур, а встретили грузовик на МКС. По словам Прокопьева, он очень рад, что смог в этом поучаствовать.

Подписчики очень обрадовались, когда в социальных сетях появился еще один космонавт. Многие стали тут же задавать вопросы по устройству различных структур на МКС, просить сделать фотографии из космоса родных городов. Также пользователи добавили, что ждут от Прокопьева новые уникальные снимки.