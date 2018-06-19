Кирилл Терёшин решил начать карьеру интернет-рэпера

Поклонники Кирилла Терёшина наконец поняли, зачем он долгое время пытался пропиариться за счет Ольги Бузовой. Он решил пойти по стопам певицы и начать карьеру в шоу-бизнесе. Стартовать «синтоловый качок» решил с рэпа и уже выпустил первый клип.

Первый рэп новоиспечённого певца рассказывает о жизни знаменитостей Терёшина и Grant. У него нет названия, однако в ролике указана основная тема – это успех «Руки-базуки». Терёшин в своей песни рассказывает, что «синтоловая жизнь» сделала его богатым и счастливым, однако на пути к этому было множество проблем. Например, врачи, которые отказывались в очередной раз увеличивать мышцы парню, пытаясь переубедить его не уродовать себя. Однако сам «синтоловый качок» уверяет, что его жизнь, даже с такими руками, – это «райское наслаждение».

В целом, старт карьеры рэпера был оценен зрителями крайне негативно. «Что за бездарность», - пишут неприятно удивленные пользователи YouTube. Однако немногие верят, что их комментарии остановят знаменитость от создания следующего «шедевра», который также станет популярным, хоть и заработает тысячи дизлайков.