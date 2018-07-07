В ростовском садике дети находятся в постоянной угрозе из-за падающих деревьев

Жители Ростова написали о своей проблеме в Сети, потому что не могут справиться с ней самостоятельно. В детском садике №209 в очередной раз упало дерево, из-за чего могли пострадать дети.

В Сети было опубликовано сообщение о том, что в ростовском садике №209 в третьей раз упало дерево. В первый раз сухое дерево повалилось, когда был выходной день, поэтому пострадавших не было. Однако в следующий раз большая ветка свалилась в рабочее время. Никто не гулял из-за того, что был шторм. Третье дерево упало в ясную погоду, когда все были на улице. Проблема с деревьями никак не решается, поэтому жители просят о том, чтобы им оказали помощь, ведь дети и работники подвергаются реальной опасности. Свое сообщение ростовчане подкрепляют фотографиями, на которых видно, что дерево лежит прямо посреди детской площадки, совсем близко с горками.

Пользователи Сети возмутилось тому факту, что начальство садика никак не решает проблему.