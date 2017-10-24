Отключение воды в Красноярске заставило жителей «принимать душ» на улице

Из-за подготовки сетей к отопительному сезону четыре района Красноярска на 10 дней полностью останутся без водоснабжения. Но находчивые жители нашли способ, как следить за гигиеной и оставаться весёлыми.

Забавный ролик в Сети опубликовал местный житель Красноярска. На видео запечатлены два молодых человека, которые, наплевав на общепринятые законы морали, принимают душ посреди дороги. Парни прихватили с собой полотенца и бутыли с водой и в одном нижнем белье отправились принимать ванны.

Действо происходило в Железнодорожном районе города, который также попал в список отключения водоснабжения. Кроме того, район и раньше страдал от перебоев с водой. Принять контрастный душ вечером молодые люди решили на загруженной дороге Свободного проспекта, чем немало рассмешили красноярцев. Многие, впрочем, посчитали, что видео постановочное и в нём нет никакого смысла.