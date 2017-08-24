Внук Пугачёвой исполнил кавер на песню «Skyfall», достойный оригинала

Никита Пресняков показал свои вокальные способности и доказал, что обладает музыкальным талантом.

Никита Пресняков постоянно находится под гнётом общественности из-за сложившегося мнения, что юноше пробиться в шоу-бизнес помогла влиятельная семья. Лидеру группы MULTIVERSE приходится доказывать, что природа «не отдохнула» на нём. Юноша поделился на своей странице в социальной сети Instagram видеороликом с кавером на песню «Skyfall» популярной британской певицы Адель. Саундтрек к шпионскому боевику принёс девушке множество престижных наград и стал одной из самых узнаваемых песен.

Внук Пугачёвой пел песню и аккомпанировал себе игрой на фортепиано. Поклонники отметили, что у Преснякова отлично получается играть на музыкальном инструменте, однако с произношением у него не все так хорошо. Комментаторы писали, что тяжело разобрать слова песни из-за сильного русского акцента юноши, но это не помешало им насладиться мелодичным голосом певца и его вокальными данными. Кавер получился действительно достойным оригинала, и поклонники попросили Никиту чаще записывать своё исполнение мировых хитов.