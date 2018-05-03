«Солнышко среди подсолнухов»: Глюкоза в обтягивающем платье поразила фанатов

Глюкоза опубликовала фотографию, на которой она стоит в поле среди подсолнухов. Она подписала пост: «Каждому из вас по солнышку», но поклонникам больше понравилась сама Глюкоза, которая счастливо улыбалась.

На своей странице в Instagram Глюкоза опубликовало фото, на котором она в сумерках сфотографировалась в поле. Она надела тонкое обтягивающее платье по колено, которое давало возможность рассмотреть фигуру. 32-летняя певица удивила тем, что недостатков поклонники не нашли, наоборот, все удивились, как ей удается поддерживать себя в форме. Подписчики попросили рассказать им секреты, как сбросить лишний вес, но пока Глюкоза не ответила.

Поклонникам понравилось то, что певица позировало практически без макияжа, не в сценическом образе, зато она искренне улыбалась, что поразило всех. Многие отметили, что не подсолнухи, которые окружила певицу, а сама она была как солнышко, чем очень всех порадовала: «Солнышко среди подсолнухов».