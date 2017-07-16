Хью Джекман с 62-летней супругой отдыхает на романтическом Капри

Во время средиземноморского вояжа пара остановилась на живописном острове Капри. Этот знаменитый курорт любим многими отдыхающими из-за особой романтической ауры.

Помимо обычного пляжного времяпрепровождения 49-летний Хью и 62-летняя Деборра-Ли решили совершить небольшую прогулку на яхте в окрестностях острова. Многие почитатели актера заметили, что супружеская чета выглядит беззаботными и расслабленными, полностью отвлекшимися от нескончаемых забот, поскольку график работы у Джекмана очень напряженный. Актер не отказал себе в удовольствии несколько раз нырнуть с аквалангом, ведь дайвинг – его давнее увлечение.

Встретившись 23 года назад на съемках австралийского фильма «Корелли. Укротитель крыс», пара с тех пор не расстается. Их даже не смущает необычная разница в возрасте – Деборра-Ли старше Хью на 13 лет. Супруги уверяют, что они счастливы так же, как и в день их свадьбы. Джекман и Фёрнесс усыновили двоих детей, которые тоже мечтают стать актерами и уже делают первые шаги на этом поприще.