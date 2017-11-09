«А теперь дочь»: Юлия Савичева опубликовала своё фото 30-летней давности

Дочери Юлии Савичевой 15 июля исполняется год со дня её рождения. Любящая мама решилась показать поклонником, каким годовалым ребёнком была она сама.

Давний снимок Юлия Савичева опубликовала в социальной сети, под ним певица оставила поздравление для своего чада. Исполнительница сожалеет, что в первый большой праздник она должна находиться в километрах от семьи, поэтому поздравление в соцсети её дочь прочитает, когда станет немного старше, уверенна Савичева.

На снимке, на котором известной певице год-полтора, Юлия очень похожа на себя взрослую. Стереотип о похожести всех детей она разрушила успешно. Но поклонники пожаловались, что смысла от такого 30-летнего снимка мало, ведь они не могут сравнить дочь и мать. Юлия Савичева продолжает скрывать малышку, не публикуя её фотографии.