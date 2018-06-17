Пользователи Сети «сломали мозг» из-за головоломки с футбольным мячом

Венгерский художник Гергели Дудас решил развлечь поклонников футбола перед финальной игрой «Чемпионата мира-2018». На этот раз художник предложил на сложной головоломке найти футбольный мяч.

Забавная головоломка «Чемпионат мира» практически «сломала мозг» пользователям Сети, которые должны были среди множества панд отыскать один единственной футбольным мяч. История головоломки рассказывает, что панды с нетерпением ожидают финального матча, а потому некоторые из них нарядились в смешные шляпы, чтобы посмотреть большую игру.

По словам Гергели Дудаса, только самые внимательные зрители смогут отыскать мяч, который принесла одна панда. Напомним, что Дудас, более известный как Dudolf, является автором самых интересных визуальных головоломок в Интернете.