Специалисты рассказали, как помочь подростку стать уверенней

Переходный возраст связан с тем, что в этот момент в голове ребёнка появляется множество сомнений, которые он, в первую очередь, связывает с собой. Психологи рассказали о том, как сделать так, чтобы дети оставались в себе уверены в этот период.

Первое, на что обратили внимание эксперты – занятия спортом. Как отмечают специалисты, физические упражнения способствуют улучшению самовосприятия детей. Также, в подростковом возрасте много внимания уделяется внешности и привлекательности. Спорт станет выходом сразу из двух ситуаций. Другим важным аспектом психологи называют самосострадание, которое поможет избавиться от множества вопросов, которыми подростки задаются каждый день. Негативным фактором могут оказаться попытки сравнивать себя с другими, поэтому нужно объяснить ребёнку, чтобы он не пытался думать, что он хуже или лучше других людей.

Кроме этого, следует развивать сильные стороны. Родители должны помочь подростку определить его лучшие качества, которые помогут ему в дальнейшем, а успехи сделают его значительно уверенней. Еще одним полезным свойством считается желание помогать незнакомым людям. Это станет одним из шагов к уверенности к себе, которой так не хватает во время переходного возраста.