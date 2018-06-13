«Бандиты»: В Омске жильцы обвиняют автолюбителей в незаконном спиле деревьев

Объясняют они свою позицию тем, что автовладельцы одного из районов давно хотели себе парковку недалеко от дома.

«Автобандитами» стали водители, проживающие в домах по улице Бородина. Недалеко от строения 12/1, как сообщают местные жители, внезапно пропали насаженные давно ивы. Деревьев было около пяти штук, но от них остались только пни. Жильцы уверяют, что незаконный спил деревьев организовали автолюбители, потому что после пропажи растительности место сразу превратили в импровизированную стихийную парковку.

В социальной сети, где и была опубликована жалоба, пользователи не согласились с местными. Они посоветовали им обсуждать проблему с управляющими районом, поскольку они организовывают спилы согласно плану, а также обсудить вопрос с соседями. Среди жильцов могли проводиться собрания, которые некоторые не посещали.