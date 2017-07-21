В Екатеринбурге пройдет мероприятие, посвященное Честеру Беннингтону

В первую годовщину смерти музыканта фанаты «Linkin Park» собираются организовать встречу на площади возле памятника группе «The Beatles», чтобы вспомнить любые хиты вокалиста.

20 июля фанаты собираются вновь встретиться, чтобы провести собственный концерт, посвященный Честеру Беннингтону. Мероприятие будет аналогичным тому, которое состоялось летом в 2017 году. Тогда флешмоб в Екатеринбурге увидели поклонники группы по всему миру, а также семья погибшего. Планируется исполнить композиции, которые связаны с его жизнью и творчеством, а также некоторые песни из репертуара солиста.

Встреча является некоммерческой, все желающие могут прийти к памятнику группы «The Beatles» на улице Малышева, 33. Планируется, что мероприятие будет длиться с 19:30 до 22:30. Такие вечера памяти проводятся довольно часто фанатами во всем мире, которые не забывают творчество исполнителя.