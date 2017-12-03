В Баварии разыграют в лотерею места на кладбище

18 июля в немецком городке Берхтесгаден пройдет необычная лотерея – местные власти решили разыграть между ее участниками места на старинном кладбище.

Как сообщают СМИ, к такой идее власти города, расположенного в федеральной земле Бавария, пришли после того, как на протяжении нескольких лет вынуждены были отказывать желающим купить место на кладбище. Дело в том, что свободных участков осталось гораздо меньше, чем желающих упокоиться на средневековом погосте 17 века с видом на Баварские Альпы. С помощью лотереи станет возможным обеспечить равные условия и шансы для горожан получить место на кладбище, считают местные чиновники.

Сообщается, что мероприятие назначено на 18 июля. Принимать в нем участие позволено только местным жителям – их в городе около 7,5 тысяч. На 200 кладбищенских мест уже подали 280 заявок. Однако регистрация участников лотереи еще не закончена, так что ожидается, что число участников еще вырастет.

Пример Берхтесгадена оказался заразителен: немецкое информационное агентство DPA сообщило, что ему собираются последовать еще в нескольких немецких городах. Дело в том, что в стране немало исторических кладбищ, места на которых практически закончились.