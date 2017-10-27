В Санкт-Петербурге провалившийся асфальт чуть не «съел» внедорожник

Автомобиль стал заложником проблем городских подземных коммуникаций на Васильевском острове Санкт-Петербурга.

Как сообщает очевидец, владелец красного Land Rover Discovery чуть не остался без авто из-за «подмытого асфальта». Это может значить, что под землёй произошла авария теплосети. Такие происшествия часто приводят к обрушению участка поверхности земли, но редко забирают под землю «жертв».

Однако Land Rover Discovery повезло, поскольку обвал произошёл между колёсами авто, что не позволило ему быть «съеденным» сразу. Владелец машины не растерял и обратился за помощью. На подмогу ему и его внедорожнику на улицу Карташихина, 7 прибыли два эвакуатора, которые ловкими движениями помогли машине выбраться из западни.