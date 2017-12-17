«Настоящий полосатый москвич»: Аскольд Запашный выгуливал тигра на улицах города

Тигр Рики – подопечный Аскольда Запашного, может похвастаться тем, что посетил улицы столицы. Тренер решил устроить экскурсию, во время которой улицы буквально опустели.

По словам дрессировщика, представитель семейства кошачьих был в восторге, когда увидел небоскрёбы. Рики явно был заинтересован во всём, что происходит вокруг. Тигр обращал внимание только на происходящее вокруг, в то время как действия хозяина и фотографа он просто игнорировал. Фанаты утверждают, что Рики вёл себя спокойно и цивилизованно, как настоящий полосатый москвич.

Подписчики также отмечают то, насколько красиво животное, а также то, что сразу виден уход хозяина за своим любимцем. Пользователи согласились, что Запашному отдать должное, так как он умело обращается с животными не только на арене цирка, но и за его пределами.