За автографы футбольных звёзд в Сети просят до 90 тысяч рублей

Футбольная лихорадка, вызванная прошедшим чемпионатом мира, постепенно сходит на нет. Но, на ее, пока не стихшей волне, появились любители подзаработать на продаже символики, украшенными подписями звезд мирового футбола.

Любопытные предложения появились на сервисе бесплатных объявлений «Юла». Житель Сочи выставил на продажу несколько автографов знаменитых футболистов и спортивную атрибутику завершившегося мундиаля на сумму 90 тысяч рублей. Так, автограф короля футбола Пеле на обороте фотографии, каждый любитель спорта может купить за 60 тысяч рублей. В описании сказано, что подпись сделана в памятном для сборной Бразилии 1970 году, когда они в третий раз стали чемпионами мира. Однако, никаких доказательств не приведено.

За символику серебряных призеров чемпионата – сборной Хорватии, продавец просит 30 тысяч рублей. На цену, вероятно, повлиял автограф Луки Модрича, признанного лучшим футболистом мундиаля. Также попадаются объявления о продаже официального мяча первенства мира подписанный самим Лионелем Месси за 80 тысяч рублей.