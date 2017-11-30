Подарочные сертификаты формируют у детей неправильное отношение к деньгам

Подарочные сертификаты становятся удачным выбором в те моменты, когда человек не знает, что подарить на день рождения или другой праздник. Однако эксперты уверены, что детям дарить их не следует.

Подарочный сертификат для ребёнка стал довольно распространённым решением для родителей в развитых странах. Благодаря им дети сами решают, что следует выбрать в качестве подарка, но для учёных это оказалось проблемой. Сертификат искажает отношение ребёнка к деньгам, и, как уверят специалисты, может стать причиной частых кредитов во взрослой жизни. Они неправильно воспринимают финансовые операции, а также не могут грамотно рассчитать деньги.

Эксперты отмечают, что сертификаты снимают часть ответственности, что ребёнок может перестать понимать свои траты правильно. Другим минусом специалисты называют то, что отношение к подаркам подобного рода также будет неправильным. Детям проще радоваться не самой нужной, но презентованной вещи, а не шансу выбрать самостоятельно.