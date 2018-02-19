«Бесполезно что-либо скрывать»: Автор «Раневской» пишет новый альбом для группы «Винтаж»

Алексей Романоф пользуется популярностью среди звёзд российской эстрады как автор хитов. Одной из его последних крупных работ стала песня «Раневская» для Лолиты, а главный проект жизни группа «Винтаж» пропала с чартов, но это временно.

Своё послание поклонникам Романоф начал со слов: «Бесполезно что-либо скрывать». Мужчина подкрепил обращение фотографией себя голого, чтобы продемонстрировать своё творческое перерождение. Он напомнил, что музыкой занимается 27 лет. За это время его послужной список пополнился достойными работами, а сам он был участником известнейшей группы «Винтаж», которая распалась в 2017 году.

«Многие говорили: «Все, что можно, уже придумано и реализовано». Некоторое время назад я сам был близок к этому, но! Именно сейчас я понял: мы можем ещё! Как минимум один, а может и несколько альбомов», - пишет Романоф в соцсети. На сцену он не вернётся, она доставляет ему дискомфорт, но после отпуска музыкант возьмётся за написание альбома, который имеет символичное название «Вавилон». К проекту он привлечёт «близких» людей, среди который должна быть и Анна Плетнева.