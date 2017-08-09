В Симферополе наградили крымских выпускников с лучшими результатами на ЕГЭ

16 выпускников крымских школ получили высший балл на ЕГЭ, за что их наградят благодарственными письмами от Главы Республики Крым и значками.

Министр образования Наталья Гончарова рассказала, что в этом году был первый случай, когда двое выпускников смогли получить высший балл по профильной математике. Лучше дела обстоят со вторым обязательным предметом - русским языком. Семеро отличников набрали 100 баллов.

Начиная с 2017-2018 учебного года, выпускникам, которые смогли получить лучшие результаты по экзаменам, будут вручены специальные значки. Идея награждать «стобальников» принадлежит Рособрнадзору. Дизайн значка разработали школьники из Новосибирска. Церемония награждения первых крымских отличников прошла в здании Совета министров. Кроме того, они получили благодарственные письма от Сергея Аксёнова.

Стали известны результаты всех участников. В этом году выпускники Крыма показали себя намного лучше. Например, по математике процент тех, кто не набрал проходной балл, уменьшился в два раза.