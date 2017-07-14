«Лопатки торчат больше»: фанаты поглумились над плоской грудью Юлии Ковальчук

Певица устроила на своей странице в соцсети небольшую «голосовалку», предложив высказать свои предпочтения в отношении различных типов купальников. Она надеялась услышать ответы по существу, но нарвалась на очередное обсуждение своей фигуры.

Подписчики страницы, едва взглянув на опубликованное фото, сразу заинтересовались маленькой грудью Юлии. В самых насмешливых интонациях поклонники интересовались зачем Ковальчук понадобился купальник. Ведь с таким размером груди вполне можно обойтись и без него. Комментаторы посчитали, что с такой «плоскостью» в шоу-бизнесе делать нечего. При этом, в ход пошли ненавистные для любой женщины сравнения: «Нам достаточно одной Бузовой», намекая на полное «грудное» сходство двух звезд.

Критики были удивлены отсутствием груди у недавней кормящей матери. «У меня лопатки торчат больше, чем у Юли грудь», - не унимались зловредные комментаторы. Преданные поклонники пытались отвечать на вопросы о купальниках, но их голоса тонули в хоре глумящихся злопыхателей. Верные почитатели посоветовали Ковальчук удалить публикацию и прекратить эту вакханалию насмешек над фигурой своего кумира.