В Крыму пожаловались на ямы в новом тротуаре

По словам местных жителей, прошло не больше месяца, как тротуар начал проседать.

Такую информацию сообщили в группе «Вконтакте», посвящённой событиям в Симферополе и Севастополе. «Как так можно делать дороги? И лучше их тогда вообще не делать, чем вот так», - подчеркнул очевидец. Подписчики группы согласились с жалобой. Они отметили, что крымские коммунальщики наплевательски отнеслись к вопросу ремонта.

Асфальт был положен поверх старой ямы кое-как, а потому и быстро просел. Главной же причиной проблем с новым тротуаром люди назвали отсутствие жёстких проверок качества выполнения заказа по ремонту. Некоторые подписчики с сарказмом отметили, что так коммунальщики продемонстрировали – лучше их не просить что-то сделать, ведь всё равно без толку.