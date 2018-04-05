Оксана Самойлова не видит никакого сходства с дочерью

Поклонники уверены, что всему виной стали пластические операции жены Джигана.

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова поделилась трогательным снимком дочери Майи, которой недавно исполнился год. Девушка пожаловалась, что Майя перестала быть похожа на неё, а черты лица Джигана стали проявляться сильнее. «Папина девочка стала. Не нахожу никакого сходства с собой», - написала Оксана.

Заявление Оксаны спровоцировало новый всплеск разговоров о её пластических операциях. Самойлова отрицает, что когда-либо ложилась под нож к хирургу. «После ботокса и филлеров ещё бы похожа», - написал пользователь под постом. Ходят слухи, что жена Джигана делала ринопластику, увеличила губы и грудь, а также изменила форму скул. Пользователям интересно увидеть трёх дочерей Самойловой и Джигана во взрослом возрасте, чтобы сравнить их внешность с родителями.