Елена Перминова и Александр Лебедев отметили 13 лет совместной жизни «диким» танцем

Модель и бизнесмен опубликовали забавное видео в социальной сети. Поклонники поражены дружелюбием, царящем в доме Елены и Александра.

27 лет разницы в возрасте между Еленой и Александром никак не сказались на их взаимопонимании и желании построить крепкую семью. 20 июля пара отмечает годовщину совместной жизни, которая составила уже 13 лет. За это время паре удалось не только сохранить дружеские и романтические отношения, но и воспитать 3 детей.

Супруги выразили своё счастье в совместным «диком» танце, к которому присоединились и их дети. На фоне голубого океана семья Лебедев-Перминова исполнила несложные движения под энергичную латинскую музыку, чем очень повеселила фанатов. Поклонники модели уверены, что об уровне счастья в семье можно смело судить по женщине. Эту теорию поддерживает и 31-летняя Елена, которая своими фото в купальниках восхищает фанатов ежедневно.