Фанаты разозлились на Олега Майами из-за его чрезмерного самолюбования

Олег Майами решил продвигать свою песню всеми способами, но перешел все границы, как решили его подписчики. Чрезмерная любовь к самому себе вызвала злость и неприязнь бывших фанатов.

Олег Майами опубликовал видео, на котором он танцует под собственную песню. Он говорит включить громче и «кайфануть», а как именно - показывает на видео. Певец танцует и очень активно играет на камеру. Такое инфантильное поведение и самолюбование шокировало фанатов, которые не понимают, зачем так позориться. К тому же, песня вышла не настолько удачная, как предыдущие. Критику заслужили и слишком «попсовый» стиль, и «подростковые» стихи и дешевая раскрутка.

Фанатов рассмешило то, что танцевать с собой на палубе яхты Майами позвал девушку. Никто не понял зачем, ведь певец полностью ее закрыл собой, заслоняя кадр и стоя практически возле камеры. Подписчики умоляют музыканта развлекаться на островах, но ни в коем случае не снимать клипы и не писать новые песни.