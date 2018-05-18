Хлои Кардашьян появилась в обтягивающем наряде на игре в покер

Звезда реалити «Семейство Кардашьян» открыто демонстрировала свою фигуру после беременности.

Папарацци сняли Хлои Кардашьян, когда она выходила из машины вместе со своим приятелем, телезвездой Скоттом Дизиком. По словам самой знаменитости, игрой в покер она решила отметить юбилей одной компании. Хлои Кардашьян была одета в костюм из спандекса. Фигуру прикрывала большая толстовка, однако всё равно было видно, что звезде реалити удалось восстановить своё тело после беременности.

После этого в Сети Хлои Кардашьян выставила ещё несколько снимков в обтягивающих нарядах, демонстрируя, что с фигурой всё хорошо. Её же появление на игре было признано папарацци «самым гламурным» в том числе и из-за необычных очков.