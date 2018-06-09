В Новосибирске строительная техника массово выходит из строя

В Сети было опубликовано сообщение о неполадках в работе строительной техники, которая во время работы попадала набок. Пользователи Сети сообщают, что были жертвы.

Первый экскаватор вышел из строя в Заельцовском районе. Техника участвовала в сносе дома, однако по неизвестным причинам завалилась набок. Теперь второй экскаватор пытается вытащить «собрата» из западни. В этом инциденте никто не пострадал.

Второй случай произошел в Калининском районе. Копёр находился в котловане строящегося здания, когда также завалился набок. На место происшествия прибыла полиция. Жители также добавляют, что там работают 2 экипажа спасателей МАСС и БСМП. Очевидцы сообщают, что, возможно, был ранен водитель копёра. Кроме того, некоторые видели, как на реанимации увезли молодого человека, у которого была шина на ноге.

Многие сообщили, что не удивлены трудностям на стройке, особенно в Новосибирске. Как сообщают жители, массовые поломки в технике – это обычное дело для города.