Общество

Специалисты смогли объяснить популярность видео, на которых люди давят прыщи

Сегодня, 14:00

Учёные-специалисты выяснили, что при выдавливании прыщей в организме выделяется особый гормон счастья.

 Дерматолог Сандра Ли смогла собрать многомиллионную аудиторию за считанные месяцы. Девушка создала свой канал, где она удаляла прыщи своим пациентам, снимая всё на камеру. За 4 месяца Сандра набрала: 4 миллиона подписчиков на YouTube, 2,8 миллиона в Instagram, 2 миллиона в Facebook и 91 тысячу в Twitter. Дерматолог смогла устроить шоу на TCX, в котором она помогает своим пациентам вновь стать красивыми.
По мнению The Washigton Post, секрет популярности кроется в том, что многих пользователей подобные видео развлекают и помогают расслабиться. Хизер Берлин, невролог, рассказала, что радость при выдавливании прыщей появилась в процессе эволюции. Нежелательное воспаление на коже воспринималось, как паразит, от которого нужно было избавиться. Это сигнал о том, что что-то в организме идёт не так.
Желание поделиться таким роликом возникает, когда человек испытывает сначала сильное отвращение, после чего эмоциональное потрясение .И он не может не поделиться таким роликом.

Никита Сенюков
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