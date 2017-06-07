Специалисты смогли объяснить популярность видео, на которых люди давят прыщи

Учёные-специалисты выяснили, что при выдавливании прыщей в организме выделяется особый гормон счастья.

Дерматолог Сандра Ли смогла собрать многомиллионную аудиторию за считанные месяцы. Девушка создала свой канал, где она удаляла прыщи своим пациентам, снимая всё на камеру. За 4 месяца Сандра набрала: 4 миллиона подписчиков на YouTube, 2,8 миллиона в Instagram, 2 миллиона в Facebook и 91 тысячу в Twitter. Дерматолог смогла устроить шоу на TCX, в котором она помогает своим пациентам вновь стать красивыми.

По мнению The Washigton Post, секрет популярности кроется в том, что многих пользователей подобные видео развлекают и помогают расслабиться. Хизер Берлин, невролог, рассказала, что радость при выдавливании прыщей появилась в процессе эволюции. Нежелательное воспаление на коже воспринималось, как паразит, от которого нужно было избавиться. Это сигнал о том, что что-то в организме идёт не так.

Желание поделиться таким роликом возникает, когда человек испытывает сначала сильное отвращение, после чего эмоциональное потрясение .И он не может не поделиться таким роликом.