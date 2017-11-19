Станислав Садальский рассказал, на что у него осталась обида на всю жизнь

В жизни случаются такие моменты, которые запоминаются нам на всю жизнь, оставляя обиду и злобу, несмотря на то, что они были и не очень значимыми. Санислав Садальский, который не считает себя злопамятным человеком, рассказал о ситуации, которую не может забыть.

На своей странице в Instagram актёр поделился историей, произошедшей с ним давно, но оставившей свой отпечаток. В публикации Стас рассказал о том, как он встретился со спортивным комментатором Озерским, который хотел попасть на концерт Хазанова. В то время артист находился на гастролях и была возможность попасть на его концерт. Садальский пообещал помочь Озерскому и обратился с просьбой о билетах к Хазанову.

Но на эту просьбу он получил отрицательный ответ, и ему порекомендовали обратиться к жене артиста, которая занималась организацией выступлений. Но и там его убедили, что билетов достать не могут. Садальский не знает чем, но эта история его настолько задела, что обида у него осталась до конца жизни. И хоть помнит о ней он не постоянно, но периодически вспоминает.