«Когда не получилось уехать на море»: В Краснодаре юноша устроил заплыв в луже

Прохожие опубликовали в Сети видео, на котором видно подростка, решившего искупаться в луже. Пользователи благодарят дождь за возможность покупаться, раз не удалось поехать на отдых.

В Краснодаре после сильных дождей вода затопила улицы, так что машинам приходится буквально плавать, а не ехать. То же самое касается и пешеходов, которые решили проверить, насколько подходят затопленные улицы для купания. Юноша зашел в воду, а потом нырнул. Для этого в луже было достаточно глубоко, но поплескаться ему не дали. Это была проезжая часть, и на купающегося пешехода ехали машины.

«Когда не получилось уехать на море и пришлось устроить заплыв в Краснодаре», - так прокомментировали «подвиг» юноши в Сети. Правда, многие возмутились тому, на что готовы подростки ради популярности. Пользователи напомнили, что в сточной воде содержаться инфекции и отходы.