Три звезды в секрете: Билан открыл гостиничный бизнес в Подмосковье

Три года назад певец, по примеру многих коллег, задумал вложить «свободные» деньги в дело, которое сможет приносить стабильный доход. Спустя пару лет он реализовал проект, совместно с родственником-компаньоном и решил поделиться с поклонниками первыми бизнес-успехами.

На своей странице в соцсети Билан опубликовал несколько видео и фотоматериалов, на которых он представил широкой публике свое детище. Мини-отель на 29 мест открыт в живописном уголке Подмосковья. Дима рассказал, что это гостиница эконом-класса, которая оснащена всем необходимым для постояльцев. Билан утверждает, что на волне развития туризма в России его трёхзвёздочный отель пользуется популярностью, и спустя год, после открытия, выходит на самоокупаемость.

В планы певца входит проложить новую дорогу к гостинице, усовершенствовать коммуникации и благоустроить близлежащие территории. Любопытно, что, хвастаясь перед фанатами своим семейным бизнесом, Билан не раскрывает точное местонахождение отеля и держит его в секрете. Видимо, дела идут хорошо и не нуждаются в дополнительной рекламе, посчитали подписчики певца.