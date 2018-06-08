Тейлор Свифт поразила поклонников, выступив вопреки сильному ливню

Американка проявила настоящее мужество, не отменив свой концерт в Нью-Джерси, США, в субботу. Хотя синоптики прогнозировали худшее развитие событий.

Каждое шоу тура Reputation подразумевает большое количество оборудования и декораций на сцене. За день до своего выступления под дождём Тейлор Свифт с мамой записали для поклонников видео и сообщили, что концерт под открытым небом состоится. Дождь лил весь день, но к началу концерта Свифт он превратился в ливень с сильными порывами ветра.

Скользкая сцена стала аттракционом, что не остановило певицу от прыжков, подключённые к электроприборам микрофоны и музыкальные инструменты могли ударить её током или взорваться, но исполнительница продолжала петь и даже спускалась к фанатам в грязь. Поклонники в Сети пишут, что гордятся своей любимицей, хотя ей следовало бы подумать о последствиях. Она или кто-то из зрителей могли серьёзно простудиться, а неполадки аппаратуры могли оставить людей калеками. Хотя сама Тейлор Свифт, похоже, гордится своим подвигом.