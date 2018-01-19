Эдгард Запашный восхищен отношением россиян к исполнению гимна Украины перед поединком Усик-Гассиев

Эдгард Запашный по свежим следам решил поделиться своими впечатлениями о прошедшем боксерском поединке между россиянином Муратом Гассиевым и Александром Усиком.

Известный дрессировщик сообщил своим почитателям, что конечно же расстроен поражением российского боксера. Но признал, что украинец был на голову сильнее и не отдал ни одного раунда сопернику, уверенно победив по очкам.

Запашный признался, что помимо поединка, его поразило другое. Вопреки опасениям, российская публика очень достойно отнеслась к исполнению государственного гимна Украины. Никто не свистел, не выкрикивал лозунги, показав пример цивилизованного отношения к происходящему на спортивных аренах. Это несказанно восхитило дрессировщика. Также артист отметил, что российские любители бокса безоговорочно признали справедливость триумфа Усика, наградив его после боя аплодисментами.