«Внутренний стиль»: Юлия Савичева рассказала о создании своих образов

По словам Юлии Савичевой, она не станет надевать даже самое модное и дорогое платье, если оно ей не понравится.

Образы певицы всегда яркие и элегантные, поэтому поклонники думали, что на это уходит половина гонораров знаменитости. Однако Юлия Савичева опровергла такое мнение, в отдельном посте в Instagram рассказав о собственных взглядах на стиль. По словам исполнительницы, в первую очередь он должен быть внутренним.

На это не влияет дороговизна наряда – даже в платье за миллиард легко казаться страшной и несуразной. Потому лучше не обращать внимания на мишуру, а создавать своё облачение с пониманием – это только вещи. В образе должна присутствовать своя фишка, и наоборот плохо, когда просто скопирован антураж из модного журнала.