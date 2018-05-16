"Лолита в тренде": Певица через новый хит Киркорова и Баскова попыталась бросить курить

Лолита ранее уже делала видео на тему того, для чего может быть нужен хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Теперь певица решила продемонстрировать в шутливом варианте пользу и от новой композиции, которую поп-король записал совместно с Николаем Басковым.

По словам Лолиты, «Ибица» помогла ей распрощаться с курением. Бросить удалось, когда знаменитость позвонила доктору, прося подобрать её самое лучшее лекарство, причём не важно, в какую цену. В ответ Лолита якобы услышала «ФК», что расшифровалось, как «Филипп и Коля». Далее знаменитость включила на телефоне продукт совместного творчества этих артистов и, прослушав, заявила, что вообще полностью наладила здоровье.

Правда, поклонники не совсем согласились с тем, что благодаря «Ибице» можно даже бросить какую-то вредную привычку. Они отметили, что хит им слишком напоминает «Цвет настроения синий» - из-за похожего мотива. Филиппа Киркорова отметили в отсутствии оригинальности, подчеркнув, что лучше было уж вообще ничего не выпускать, чем повторять собственную песню, только на новый лад. Подобные попытки артиста намекают только на его желание заработать побольше. Стремление же друзей помочь с продвижением, демонстрируя, насколько хит «в тренде», только ухудшает ситуацию.