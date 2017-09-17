Энтузиасты продемонстрировали, как строится станция метро «Рубцовская»

Вестибюли и сама платформа ещё совсем не готовы, однако энтузиастам удалось изучить несколько тоннелей, а также оценить общий темп работы строителей.

Расположение станции «Рубцовская» - восточная часть Москвы, левый берег реки Яуза. Это Большая кольцевая линия метро. Завершить постройку транспортно-пересадочного узла планируют до 2020 года. Закончилось продвижение проходческих щитов через котлован, причём остановка им не требовалась. Также продемонстрировали раскрытие котлована до конца для последующего демонтажа отдельных элементов. Это позволило работникам убрать сооружения, которые мешали стройке.

Кроме того, так можно прибавить в скорости. Такое достигается несколькими способами – сокращаются операции на сборку и разборку ТПМК, уменьшаются по числу монтажные и демонтажные камеры. Подобную технологию собираются применить и при постройке станции «Стромынка». Эксперты, дав оценку созданию станции «Рубцовская», отметили, что график не наругается. Предположительно, работа может быть завершена даже существенно раньше срока.

Стоит отметить, что москвичи во время начала строительства станции относились к этому достаточно скептически, критикуя в том числе и выбранное для этого место. Кроме того, они считали, что работа не достаточно хорошо организована. Сейчас мнение жителей города уже частично изменилось.