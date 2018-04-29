«А-ля 90-е»: Настя Каменских в спортивных штанах под блузку поразила безвкусицей

Настя Каменских написала, что ей очень тяжело готовиться ко всем концертам и красной дорожке. Подписчики поверили, что это нелегкий труд, раз певица решила надеть босоножки на шпильке вместе с «трениками» и «слюнявчиком».

Певица опубликовала фото в Instagram, где ей сразу же посоветовали быстрее переодеться. Девушка выбрала для фестиваля «Жара-2018» довольно яркий и необычный образ. На ней блестящая блузка без рукавов, которая напомнила некоторым фанатам слюнявчик. Красные спортивные штаны, которые раскритиковали за то, что они на несколько размеров больше самой Каменских. Завершают образ черные босоножки на шпильке и парик, который был единственным, что одобрили поклонники. Певица выбрала удлиненное прямое каре, такого же цвета, как и ее настоящие волосы.

Фанаты признаются, что Настя Каменских поразила безвкусицей: «А-ля 90-е». Многие не понимают, зачем были выбраны красные спортивные штаны, которые единственные выпадают из общего образа и добавляют певице несколько лишних килограмм. Были и те, кто предположил, что Каменких была нетрезвой, когда подбирала наряд.