Голый мужчина гулял по центру Минска

Эксгибиционист зашёл в аптеку, но ничего не стал покупать.

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» очевидцы рассказали об инциденте, произошедшем 26 июля. В четверг вечером прохожие заметили в центре Минска, Беларусь, голого мужчину. Сперва он какое-то время лежал на тротуаре в окружении своей одежды, а потом решил прогуляться и зайти в ближайшую аптеку. Инцидент произошёл недалеко от станции метро «Академия наук». Неизвестно, что подтолкнуло его ходить по городу в таком виде, и почему он не оделся после того, как встал с дороги.

Работники заведения рассказали, что мужчина зашёл внутрь, немного постоял и вышел. Эксгибиционист не стал ничего покупать. Очевидцы заявляют, что мужчина продолжил свой путь вниз по проспекту Независимости. Фармацевты преследовать мужчину не стали, и просто вызвали полицию. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.