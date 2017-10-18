«Просыпаюсь в виде тигрика»: Эвелина Блёданс поделилась секретами улучшения здоровья

По словам Эвелины Блёданс, необычный внешний вид у неё из-за перехода на детокс-программу.

Такой режим предполагает избавление от токсинов через кардинальное изменение питания. Предлагается все продукты употреблять жидкими – в виде соков или смузи, чтобы избежать перегрузки пищеварительного тракта необходимостью обрабатывать пищу. Однако кроме смены питания, нужно задуматься и об изменении образа жизни.

Именно на этом сделала акцент Эвелина Блёданс. Она поделилась с фанатами, что «просыпается в виде тигрика» в 7 утра. Завтрак не позже 9 утра, а сон – до 22 часов. Так, по мнению знаменитости, каждый орган работает по своему времени, а потому сохраняется здоровье. Однако поклонники не оценили секреты улучшения состояния тела от звезды. Дело в том, что пост также имел и рекламный характер, и пользователи стали возмущаться, что рекламы стало появляться у Эвелины Блёданс слишком много.