«Обычный день»: Марию Погребняк не впечатлило «кровавое» затмение

Дизайнер и светская львица Мария Погребняк была разочарована, что не почувствовала на себе пагубное влияние редкого космического явления.

Незадолго после известий о «кровавой Луне» девушка поинтересовалась у своих подписчиков, будут ли они ждать такого редкого космического явления. Тогда большинство подписчиков ответили, что с радостью посмотрят на уникальное затмение. 29-летняя жена футболиста Павла Погребняка собиралась присоединиться к поклонникам, зрелище её не впечатлило.

В своём Instagram-аккаунте девушка рассказала, что затмение никак на неё не повлияло. «Для меня вчера был обычный день», - написала под фото Мария Погребняк и отметила, что не верит в приметы. Мать троих детей разочарована, что никак не почувствовала «энергию кровавой Луны». У подписчиков напротив наблюдался всплеск неприятностей в жизни. Один из комментаторов написал, что у него были недомогание целый день, проблемы на работе, с автомобиля украли дворники и заболел ребёнок.